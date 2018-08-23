قنصلية أسترالية في إندونيسيا تتلقى تهديدا أمنيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر اليوم. وأشارت إلى أن المسؤولين الأستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة في جامعة إيرلانجا في المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية"، بحسب رويترز.
وصرح المصدر في رسالة أن "الأمر ليس ذا مصداقية كبيرة"، وأنه ليس هناك "ما يدل على حدوث استجابة لهذه الرسالة".
ويذكر أن أستراليا فتحت قنصلية في سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، هذا الشهر، وكانت سلسلة تفجيرات انتحارية في سورابايا، في مايو/أيار الماضي، قد أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، بينهم المهاجمون. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، وهي الأسوأ في إندونيسيا منذ أكثر من عشر سنوات.
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