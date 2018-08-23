قنصلية أسترالية في إندونيسيا تتلقى تهديدا أمنيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تلقت القنصلية الأسترالية في مدينة سورابايا الإندونيسية، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، تهديدا أمنيا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يحث على قتل مسؤوليها، ما دفعها لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر اليوم. وأشارت إلى أن المسؤولين الأستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة في جامعة إيرلانجا في المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية"، بحسب رويترز.

© REUTERS / ERIC GAILLARD تحطم طائرة إخماد حرائق غابات في أستراليا ومصرع قائدها

وأكد مسؤولون أن ما يبعث القلق هو أن أستراليا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مشيرين إلى أن المنشور انطلق من هولندا فيما يبدو، وقد ظهر أولا على تطبيق تليغرام وانتشر بعد ذلك على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وصرح المصدر في رسالة أن "الأمر ليس ذا مصداقية كبيرة"، وأنه ليس هناك "ما يدل على حدوث استجابة لهذه الرسالة".

ويذكر أن أستراليا فتحت قنصلية في سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، هذا الشهر، وكانت سلسلة تفجيرات انتحارية في سورابايا، في مايو/أيار الماضي، قد أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، بينهم المهاجمون. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، وهي الأسوأ في إندونيسيا منذ أكثر من عشر سنوات.