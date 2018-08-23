وزيرة خارجية أستراليا تترشح لرئاسة الوزراء

وتترشح بيشوب لزعامة حزب الأحرار الحاكم وشغل منصب رئيس الوزراء، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وكان ترنبول فاز بفارق ضئيل على زعامة الحزب أمام وزير الداخلية السابق بيتر داتون.
ويجري غدا الجمعة تصويت ثان على زعامة الحزب، وقد يخوض وزير الخزانة سكوت موريسون المنافسة أيضا.
وفي ظل حالة التشوش المتعلقة بزعامة حزب الأحرار قررت الحكومة تعليق البرلمان حتى العاشر من سبتمبر/أيلول.
وكان من المقرر أن ينهي البرلمان دورته الراهنة اليوم قبل الدخول في فترة توقف مدتها 3 أسابيع. ويتيح التعليق لحزب الأحرار الوقت لتسوية أزمة زعامته دون المخاطرة علانية بحدوث انقسامات داخل الحكومة في البرلمان.
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