مراسل "سبوتنيك": بدء اجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي وبولتون في جنيف

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، أن اجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بدأ في جنيف.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy موسكو: الدول الضامنة ستبحث مسألة اللجنة الدستورية السورية في جنيف

جنيف — سبوتنيك . وقال المراسل أن الاجتماع سيعقد في شكل مغلق، في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وسيشارك في المحادثات من الجانب الروسي أيضا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف.

وكان ريابكوف، أكد في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تعتزم توضيح عدم جدوى العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش شروط رفع العقوبات عنها مع الجانب الأمريكي، حيث بات من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات، بغض النظر عن أعمال روسيا، مؤكدا أن "هدف العقوبات الأمريكية واضح ولن تجبرنا على تغيير نهجنا".

ومن المتوقع أن تتمحور الموضوعات الرئيسية لمحادثات باتروشيف وبولتون حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة.

ويعتبر هذا اللقاء استمرارا لمحادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في هلسنكي، في 16 تموز/يوليو الماضي، حيث أعرب الرئيسان عن اهتمامهما بتحسين العلاقات الثنائية.