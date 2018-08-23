مراسل "سبوتنيك": بدء اجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي وبولتون في جنيف

وكان ريابكوف، أكد في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تعتزم توضيح عدم جدوى العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش شروط رفع العقوبات عنها مع الجانب الأمريكي، حيث بات من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات، بغض النظر عن أعمال روسيا، مؤكدا أن "هدف العقوبات الأمريكية واضح ولن تجبرنا على تغيير نهجنا".
ومن المتوقع أن تتمحور الموضوعات الرئيسية لمحادثات باتروشيف وبولتون حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة.
ويعتبر هذا اللقاء استمرارا لمحادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في هلسنكي، في 16 تموز/يوليو الماضي، حيث أعرب الرئيسان عن اهتمامهما بتحسين العلاقات الثنائية.
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