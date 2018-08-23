الخارجية الأفغانية: قرار كابول بعدم المشاركة بمؤتمر موسكو اتخذ بمعزل عن أمريكا

قال المتحدث باسم الخارجية الأفغانية، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، إن قرار كابول بعدم المشاركة بمؤتمر موسكو اتخذ بمعزل عن أمريكا.

وأشارت الخارجية الأفغانية إلى أنها لا تعتبر مؤتمر موسكو عديم النفع "لكن أية عملية سلمية يجب أن تكون تحت قيادة أفغانية".

© Sputnik . Alexander Vilf موسكو تدعو 12 دولة بينها الولايات المتحدة للمشاركة في لقاء حول أفغانستان

وقال مصدر بالخارجية الروسية إن لقاء موسكو حول أفغانستان، يوم 4 سبتمبر/أيلول، سيعقد حتى في حال عدم مشاركة ممثلي كابول.

وأعلنت الحكومة الأفغانية عن رفضها المشاركة في لقاء موسكو حول أفغانستان المزمع عقده في موسكو.

حيث نقلت وكالة "طلوع نيوز" عن وزارة الخارجية الأفغانية: "يجب تنفيذ عملية السلام تحت قيادة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ونحن لن نشارك في محادثات موسكو".

وجرى إطلاق "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في فبراير/شباط من عام 2017.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن هذه الصيغة تناسب الحوار المباشر بين كابول و"طالبان". كما أعرب عن أسفه لرفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر هذه الصيغة.

وصرح السفير الأفغاني لدى روسيا عبد القيوم كوشاي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن كابول لا تعترض على مجيء حركة "طالبان".