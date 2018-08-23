أمل إسرائيلي من الولايات المتحدة بشأن منطقة الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، أن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة الجولان، بعد أن قال مسؤول أمريكي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.

© Sputnik . firas alahmad بولتون يكشف موقف أمريكا من وضع الجولان وغزة

ورد نتنياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان قائلا "وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك".

وكان بولتون قد أعلن أن الولايات المتحدة تتفهم مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان قائلا: " لا يجري بحث الأمر ولم يتخذ قرار داخل الحكومة الأمريكية وليس هناك تغيير في الموقف الأمريكي في الوقت الراهن".

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.