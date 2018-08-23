المفوضية الأوروبية تدعم إيران بحزمة مساعدات قيمتها 18 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن تقديم حزمة أولى من المساعدات لصالح الحكومة الإيرانية، بقيمة 18 مليون دولار، في ظل تصاعد الخلاف بين أوروبا وبين واشنطن بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران.