رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعديل قانون "دبلن" للهجرة الداخلية

دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، المجلس الأوروبي للموافقة على إصلاح قانون دبلن للهجرة الداخلية، وذلك إزاء مشاكل كيفية وأعداد توزيع مهاجرين يبلغ عددهم 177 شخصا، مشيرا إلى أن تعديل نظام دبلن من شأنه أن يجنب حدوث هذه الاضطرابات في عملية التوزيع بين دول الاتحاد الأوروبي.

أمستردام — سبوتنيك. وكتب تاجاني في حسابه على تويتر: "سفينة ديتشيي طريق مسدود، يدل على اتباع نهج أحادي الجانب في التعامل مع قضايا الهجرة، الذي لا يعمل".

© REUTERS / Stringer الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة ولكن

وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي:

ومن شأن إصلاح نظام دبلن القائم على إعادة التوزيع الإلزامي للاجئين، كما وافق عليه البرلمان الأوروبي، أن يتجنب المشاكل المماثلة، لذا أدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اعتماده على الفور.

ويذكر أن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي أوبالدو ديتشيي، التقطت 177 مهاجرا تم إنفاذهم في البحر، يوم 15آب/أغسطس، وتم إجلاء 13 منهم لتلقي العلاج الطبي الطارئ. وبقيت السفينة في المياه الدولية مع إصرار روما على أن تأخذ مالطا جزء من المهاجرين. وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على توزيع المهاجرين قبل نزولهم في ميناء كاتانيا.