التحالف الدولي: التوتر بين تركيا والولايات المتحدة لن يؤثر على التعاون العسكري

وتابع ريان، يتعاون عسكريو البلدين "بشكل جيد"، مضيفا "لا أعتقد أن هذا صحيح سيؤثر على التعاون".
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.
وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية. كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 10 آب/أغسطس، رفع الرسوم المفروضة على الألمنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 بالمئة و50 بالمئة.
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