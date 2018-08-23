استقالة رئيس تحقيق الأمم المتحدة في أحداث العنف بقطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن ديفيد كرين، المدعي الأمريكي السابق في جرائم الحرب، الذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط رئيسا لتحقيق المنظمة في أحداث العنف بقطاع غزة هذا العام، استقال من هذا المنصب.

وقالت الأمم المتحدة في بيان بتاريخ 22 أغسطس/ آب، إن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره في اليوم السابق، موضحا أن السبب هو "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وزير إسرائيلي سابق: غزة قنبلة موقوتة

وعمل كرين رئيسا للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005، وجرى تعيينه رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من 3 أفراد، يوم 25 يوليو/ تموز.

ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/ أيار، فتح التحقيق في وقائع قتل الجيش الإسرائيلي 170 فلسطينيا على الأقل.

وقالت إسرائيل إنها تعرضت لتشويه السمعة وإن التحقيق يهدف لتقويض حقها في الدفاع عن نفسها.