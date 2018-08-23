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    الفياضانات في الهند

    وكالة: الهند ترفض مساعدات مالية إماراتية لضحايا الفيضانات

    © REUTERS / SIVARAM V
    العالم
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    ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الهند رفضت عرضا إماراتيا، بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة منكوبي الفيضانات الكبيرة، التي ضربت ولاية كيرالا وأدت إلى وقوع مئات الضحايا.

    وعزت الوكالة تصريحات وزارة الخارجية الهندية بأن إعادة التأهيل ستكون عبر "جهود محلية" وأن "التبرع بالأموال الخارجية محصور بأشخاص من أصول هندية" إلى أنه رفض هندي (غير مباشر) للمساعدات المالية الإماراتية.

    القرويون الهنود المتضررون من الفيضانات يمرون في مراكبهم بجوار مرمى مغممور جزئيا في قرية موكاتا، على بعد 70 كم من جواهاتي، الهند 11 يوليو/ تموز 2013
    © AFP 2018 / Biju Boro
    في ظل أنباء عن هطول أمطار جديدة... مئات القتلى في فيضانات الهند
    وبحسب الوكالة فقد "أعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن "الحكومة، وتماشيا مع السياسة القائمة تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية"، مضيفة أن "الأموال الخارجية يمكن أن يتم التبرع بها حصرا من أشخاص من أصول هندية، أو من شركات هندية تعمل في الخارج".

    ووفقا لـ"تسنيم"، يرى خبراء: أن "الحكومات الهندية تريد أن تثبت قدرتها على التعامل مع أي حالة طوارئ من تلقاء ذاتها".

    من جانبه دعا رئيس حكومة ولاية "كيرالا" "بينارايي فيجايان "إلى محادثات على أرفع مستوى مع الحكومة المركزية من أجل قبول المساعدة الإماراتية، ويفوق العرض الإماراتي مبلغ 97 مليون دولار، الذي وعدت بتقديمه الحكومة المركزية في الهند حتى الآن.

    هذا ولم تذكر الهند على وجه التحديد العرض الإماراتي، مؤكدة فقط أنها "تقدر بعمق العروض من عدة دول، بما في ذلك من حكومات أجنبية، للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل بعد الفيضانات المأساوية"، ومن المرجح أن يثير رفض المساعدات جدلا سياسيا.

    ويشار إلى أن الفيضانات الموسمية في الهند خلّفت أكثر من 400 ضحية، ونحو 1.2 مليون شخص يقيمون حالياً في المخيمات.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مأساة فيضانات الهند, الحكومة الهندية, الهند
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