الخارجية الفرنسية تعارض عودة اللاجئين السوريين الفورية إلى بلادهم

اعتبرت فرنسا، اليوم الخميس، بأن الشروط اللازمة لم تكتمل بعد لكي يعود اللاجئون السوريون إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي.

© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI وزير الخارجية الفرنسية: أحمل مقترحا لتعزيز أمن الحدود الأردنية

سبوتنيك . وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية آنييس فان دور مول في بيان رسمي، "اليوم يعيش 5,6 مليون لاجئ خارج سوريا و6,6 لاجئ داخل سوريا. هؤلاء الأشخاص هربوا من العنف وغياب الأمن وجرائم النظام السوري. يجب أن تكون عودتهم طوعية، كما يجب أن يؤمن لهم العيش بكرامة وأمن وفق معايير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وتابعت، "حتى اليوم هذه الشروط لم تكتمل بعد لكي يعود اللاجئون".

هذا واعتبرت فان دور مول بأن "النظام السوري يتبع سياسة ممنهجة لاضطهاد اللاجئين عبر الاعتقالات والتنكيل إضافة لاعتماده القانون 10 الذي يحرم اللاجئين من ممتلكاتهم".

وفي نفس السياق قالت: "هذه السنة شهدت أكبر موجة نزوح منذ شهر يناير الماضي مع هروب 920 ألف شخص من منازلهم والمجتمع الدولي اليوم يحذر من كارثة إنسانية وكارثة نزوح في حال حدث هجوم على محافظة إدلب".

وأضافت: "في ظل الظروف الحالية عودة اللاجئين تعد أمراً وهميا".