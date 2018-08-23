خطة بريطانية تواجه احتمال فشل الاتفاق حول "بريكست"

رحب "معهد المديرين" البريطاني "أي أو دي"، بخطة عمل الحكومة البريطانية في حال فشل الاتفاق مع بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تم نشرها اليوم الخميس.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمدير العام للمعهد، ستيفن مارتن، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "الآن بعد أن استعدت الحكومة للأسوأ، يمكنها التعامل بشكل أفضل مع المفاوضات للتوصل إلى (الاتفاق) الأفضل، وينبغي أن تصبح هذه المقترحات (خطة السلطات) دعوة للعمل بالنسبة للعديد من الشركات التي تشعر أنها لا تملك معلومات كافية حول ما يجب الاستعداد له".

© REUTERS / REUTERS/Axel Schmidt ميركل: مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة حاسمة

وتابع البيان "حتى الآن، كان قطاع الأعمال يعتمد على النقابات المهنية والمشورة القانونية باهظة الثمن وحتى على الاتحاد الأوروبي للحصول على المعلومات اللازمة للتخطيط للمستقبل".

كما لفت مارتن إلى أن قطاع الأعمال يحتاج الآن إلى مزيد من التفاصيل حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها في توقف اتفاق "بريكست"، قائلا: "عدم وجود اتفاق — هذا سيء، لكن الأسوأ الافتقار إلى اتفاق في ظل غياب التخطيط".

وخلص المدير العام إلى التأكيد "الآن، ينبغي على الحكومة بذل جميع الجهود لضمان التوصل إلى اتفاق، بحيث تكون لدينا فترة انتقالية هامة، تسمح لنا بالاتفاق على شراكة اقتصادية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".

وهنا تجدر الإشارة إلى أن "معهد المديرين" البريطاني "أي أو دي" هو منظمة تجمع مدراء الشركات وممثلي الشركات الكبرى في المملكة المتحدة.

وكان الوزير البريطاني لشؤون "بريكست"، دومينيك راب، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه من ميزانية الدولة بالإضافة إلى 700 مليون جنيه متفق عليها بالفعل، وذلك للتحضير لسيناريو الفشل المحتمل في التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست". كما تنوي الحكومة زيادة عدد موظفي الدولة والمؤسسات الاجتماعية للتحضير لاحتمال فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019، تنفيذاً لاستفتاء جرى في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في 23 يونيو/ حزيران 2016، وصوتت فيه أغلبية البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد.