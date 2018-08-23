تعيينات عسكرية جديدة في الحرس الثوري الإيراني

عين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الخميس، اللواء علي رضا تنكسيري، قائدا للقوة البحرية، وعلي فدوي، مساعدا لقائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية.

طهران — سبوتنك. أفاد الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني ، بأن قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، أصدر قرارين منفصلين، بتعيين الأميرال علي رضا تنكسيري، قائدا جديدا للقوة البحرية للحرس الثوري الإیراني والأميرال علي فدوي، مساعدا لقائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية.

© Sputnik . Said Tsarnaev خامنئي يعين قائدا جديدا للبحرية الإيرانية

كما أكد قائد الثورة الإسلامية من خلال قرار تعيين القائد الجديد للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أنه من خلال استخدام كوادر ملتزمة وثورية سيتم الارتقاء بالتدريبات والمهارات والإماكانيات البحرية، وسيتم الإشراف على القدرات وقوة الجاهزية القتالية، وفق نهج بناء لفاعلية القوة البحرية متناسبة مع مستوى الثورة الإسلامية، والتعامل المؤثر مع الأسرة الكبيرة للحرس الثوري والقطاعات العسكرية والمدنية المعنية في الشؤون البحرية.

وفي قرار تعيين علي فدوي، مساعدا للقائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية، دعا قائد الثورة للارتقاء بالقدرات العلمية لأركان الحرس الثوري من خلال الاستفادة من الطاقات والقدرات لحماية الثورة الإسلامية والحفاظ على منجزاتها، والتعامل البناء مع هيئة الأركان العامة وغيرها من المنظمات التابعة للقوات المسلحة، مع الأخذ بالاعتبار التدابير التي اتخذها القائد العام للحرس الثوري الإيراني.