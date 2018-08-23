بعدما هاجم وزير العدل... ترامب يقول إنه لن يتدخل في شؤون القضاء

وانتقد ترامب وزارة العدل في مقابلة أجراها أمس الأربعاء، مع شبكة "فوكس نيوز" بينما يجاهد البيت الأبيض للرد على إدانة مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب، بحسب "رويترز".
وأضاف أنه يحترم مانافورت بسبب العمل الذي قام به لصالح سياسيين جمهوريين بارزين، وألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بأنه فساد في أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون.
ورغم ذلك، قال ترامب إنه لن يتدخل في شؤون الوزارة، موضحا في المقابلة مع برنامج (فوكس والأصدقاء) "سأبقى بعيدا وقد يكون هذا أفضل شيء أفعله".
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