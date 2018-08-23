بعدما هاجم وزير العدل... ترامب يقول إنه لن يتدخل في شؤون القضاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لن يتدخل في شؤون وزارة العدل، بعدما هاجم وزير العدل جيف سيشنز، معبرا عن تعاطفه مع مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت.

وانتقد ترامب وزارة العدل في مقابلة أجراها أمس الأربعاء، مع شبكة "فوكس نيوز" بينما يجاهد البيت الأبيض للرد على إدانة مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب، بحسب "رويترز".

وأشار ترامب إلى سلسلة شكاوى من أداء الوزارة ومن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وهاجمهما دون أن يقدم دليلا على أنهما عاملاه وأنصاره بشكل جائر.

وأضاف أنه يحترم مانافورت بسبب العمل الذي قام به لصالح سياسيين جمهوريين بارزين، وألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بأنه فساد في أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون.

ورغم ذلك، قال ترامب إنه لن يتدخل في شؤون الوزارة، موضحا في المقابلة مع برنامج (فوكس والأصدقاء) "سأبقى بعيدا وقد يكون هذا أفضل شيء أفعله".