طهران تنصح واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي وترك عادة فرض العقوبات

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن أمله أن تكون معرفة الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة وبإيران قد أصبحت غنية أكثر مما سبق في الماضي، وأن لا يرتكب الأمريكان الأخطاء التي ارتكبوها في السابق لأن وضع المنطقة معقد وحساس للغاية.

طهران — سبوتنك. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بتصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الخميس: "من المهم أن يقتنع الرئيس الأمريكي بأنه من الأفضل أن تعود أمريكا إلى الاتفاق النووي، وأن تقلع أيضاً عن عادتها فرض العقوبات، وأن تدرك بأن هذه السياسة ستواجه دائما الفشل".

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وتابع قاسمي: "أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، وانتهاكها لالتزاماتها الدولية وعدم مراعاتها لقرارات الأمم المتحدة، جعلت سياستها تعاني من العزلة".

وأضاف المتحدث: "لا يستطيع السيد ترامب أن يتخذ قرارات وحده وكما يحلو له، لأنه سيواجه عدداً من الدول في العالم والعديد من وجهات النظر".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إن الوضع الدولي والعالمي مرتبط مع بعضه البعض، وإن إجراءات أية دولة لا يمكن أن تكون غير فعالة، وإن سلوك أية دولة مؤثر على سلوك جميع الدول الأخرى".

وتابع قاسمي: "سيكون لدول الاتحاد الأوروبي التأثير الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تواصلهم معها، ويمكنهم إلى حد كبير تعديل سياسة ترامب، ومساعدة ترامب في التعرف أكثر على واقع العالم اليوم، والشرق الأوسط، وغرب آسيا وإيران".