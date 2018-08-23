الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها بين لندن وطهران

وصرح متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة (آي إيه جي) في رسالة بالبريد الالكتروني، أن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر/ أيلول وآخر رحلة من طهران ستكون في اليوم التالي، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / ATTA KENARE سفير أمريكي يحث بريطانيا على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي مع إيران

من جهة أخرى كانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت اليوم الخميس 23 آب/ أغسطس، عن تقديم حزمة أولى من المساعدات لصالح الحكومة الإيرانية، بقيمة 18 مليون دولار، في ظل تصاعد الخلاف بين أوروبا وواشنطن بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، "اعتمدت المفوضية اليوم حزمة أولى من المساعدات بقيمة 18 مليون يورو، لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إيران، بما في ذلك 8 ملايين يورو مساعدة للقطاع الخاص".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، في يوم استعادة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران، أنه منفتح على عقد صفقة جديدة مع طهران.

وقال ترامب إنه لا يطمح لأقل من سلام عالمي بعد إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدا أن كل من سيعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية.