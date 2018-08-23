التحالف الدولي: واشنطن لا تعرف مكان البغدادي ولكنها مهتمة بتصفيته

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن أمريكا لا تعرف مكان تواجد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أبو بكر البغدادي، ولكنها لا تزال مهتمة بتصفيته.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": " نعرف بالتسجيل الصوتي الذي من المفترض أن يكون بصوت البغدادي، ولكن سيكون من الخطأ أن نبني افتراضات أو نعلق عليه. لا نعرف أين يوجد أبو بكر البغدادي في الوقت الحالي، لكننا ما زلنا مهتمين بإزالته من ساحة المعركة".

يتبع…