لأول مرة... ترامب يتحدث عن عزله

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزله، اليوم الخميس، وما ستؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة، بعد هذا القرار، في ظل الفوضى القضائية التي تحيط بسيد البيت الأبيض خلال الأيام الماضية.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي "سينهار" في حال تم عزله، وسط الفوضى القضائية التي تحيط به، مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد أنه قد بات مهددا.



© REUTERS / Leah Millis ترامب: سوق المال سينهار إذا اتهمني الديمقراطيون

وتأتي تصريحات ترامب لـ"فوكس نيوز"، بعد أيام من اعتراف محاميه السابق أمام قاض فيدرالي بأنه قام بمساهمات مالية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية بناء على طلب الرئيس.

وقال ترامب، "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار، أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

ثم استفاض الرئيس الأمريكي في تصريحات حول خلق وظائف، وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته مشددا على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الأمريكان في حال أسوأ بكثير.

وتابع ترامب "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

وتلقى ترامب ضربتين الثلاثاء، عندما أقر كوهين بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وكذلك لدى إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي.

وأكد الرئيس الأمريكي على أنه لم يرتكب أي خطأ، بعد أن أشار محاميه كوهين إلى تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين، تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".

ورغم أن كوهين لم يكشف عن اسم الامرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية "ستورمي دانيالز"، وعارضة مجلة "بلاي بوي كارين ماكدوغان"، ونظرا لأن المبالغ التي دفعت للامرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، تكون قد انتهكت القوانين الأمريكية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.



© AP Photo / Hans Pennink بعدما هاجم وزير العدل... ترامب يقول إنه لن يتدخل في شؤون القضاء

ولم يقدم ترامب إجابة صريحة في رده على سؤال في مقابلة "فوكس نيوز" حول ما إذا كان قد أوعز إلى كوهين بتقديم تلك المبالغ المالية، وقال إن محاميه السابق "أبرم الاتفاقات"، مؤكدا على أن ما فعله كوهين "ليس جريمة".

وأضاف "انتهاكات الحملة الانتخابية لا تعتبر أمرا جللا بصراحة".

وبعد ذلك قال ترامب إن المبالغ التي دفعت إلى الامرأتين جاءت من ماله الخاص، الذي كان بإمكان كوهين الوصول إليه، ومع أنه لم يكن على علم بالأمر في ذلك الوقت، فإنه كان شفافا تماما منذ تكشفه.

واتهم ترامب محاميه السابق بـ"التقلب" قائلا إنه "يجب حظر ذلك قانونا".

وامتدح مانافورت لعدم عقده صفقة مع الادعاء كما فعل كوهين، وأدانت المحكمة مانافورت بثماني تهم من الاحتيال المالي.

وأثار قرار مانافورت (69 عاما) بمحاكمته بدلا من التوصل إلى صفقة تكهنات في أنه يأمل في عفو رئاسي.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان يفكر بالقيام بمثل هذه الخطوة اكتفى ترامب بالقول إنه يكن "عظيم الاحترام لما فعله نظرا لما مر به".

وأضاف "أحد أسباب احترامي لبول مانافورت بهذا القدر هو أنه اختار محاكمته".

وعقب اللقاء قالت مراسلة "فوكس نيوز" إينسلي إيرهاردت، إن ترامب أبلغها في المقابلة التي أجريت أمس الأربعاء، وتذيع الشبكة الأمريكية مقتطفات منها، أنه "سيبحث" العفو عن مانافورت.

وقالت المراسلة في ظهور لها على شبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أنه يشعر بالأسى لمانافورت، لقد كانا صديقين".