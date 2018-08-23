مجلة "التايم" تكشف حقيقة غلاف "ترامب الغارق"

ونشرت "التايم" غلاف عددها المقبل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، للرئيس ترامب، وهو غارق حتى رأسه تقريبا وأسفل منه مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض غارقا بكامل محتوياته من أوراق وسماعة هاتف وما إلى ذلك.

وأوضحت المجلة الأمريكية هذا الغلاف، الذي جاء من تصميم، تيم أوبراين، أنه تعبير حي للحالة السوريالية، التي تعيشها الولايات المتحدة، بعد الفضائح العديدة، التي يواجهها ترامب، أبرزها علاقته مع محاميه الخاص، مايكل كوهين، الذي أدانت اعترافته الرئيس الأمريكي.

Excellent, you look gorgeous. You also gotta frame that "Stormy" TIME cover (April 23, 2018 issue). https://t.co/YlVFj1tPrK — Jasmine NoDramaMama (@jasmineweidenb1) April 18, 2018

وقالت إن صورة الغلاف، هي ضمن سلسلة أوبراين التي سبق ونشرها في أكثر من مناسبة، التي كان آخرها في 23 أبريل/ نيسان 2018، والتي كان فيها ترامب يجلس على مكتب ولكن العواصف تطير شعره والأوراق من مكتبه، واتبعتها بغلاف "العاصفة"، التي تطير المكتب من تحت ترامب وسط عاصفة تطير كل أوراقه.