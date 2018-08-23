خلافات إسرائيلية بسبب "أعمال بناء" في أيام السبت

أثار قرار وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلغاء أعمال بناء جسر للمشاة في منطقة تل أبيب، كان مقررا أن تجري أيام السبت، خلافات إسرائيلية داخلية.

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزى الأمر إلى يسرائيل كاتس، وزير المواصلات، بأنه سيقوم بالعمل المناسب، والعمل على إيجاد حلول مناسبة، حتى لا يثير مشاكل داخل الحكومة الإسرائيلية، بين الأحزاب العلمانية والدينية.

© AP Photo / Ariel Schalit وسط استعدادات لـ "الحرب القادمة"... خلافات إسرائيلية داخلية حول تأجيل مناورات الجبهة الداخلية

وكان نتنياهو قد صرح، اليوم الخميس، للصحفيين أن إغلاق الشارع السريع أمام حركة السيارات "غير منطقي، وسيتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

يشار إلى أن بلدية تل أبيب تخطط لإقامة ممر للمشاة فوق طريق سريع يربط المدينة والمدن الأخرى، وهو ما وضعها أمام 3 احتمالات، وهي تنفيذ أعمال البناء يوم السبت، حيث تكون حركة السيارات منخفضة نسبيا، أو خلال ساعات الليل، أو إغلاق الشارع السريع أمام حركة السيارات حتى إقامة الجسر.

سبق وعارضت الأحزاب الدينية الإسرائيلية تنفيذ أعمال البناء أيام السبت، وتقترح تنفيذ مثل هذه الأعمال، في ساعات الليل، ما تسبب بخلافات في داخل الحكومة الإسرائيلية.

ويعتبر السبت يوم عطلة أسبوعية في إسرائيل، تعارض الأحزاب الدينية الإسرائيلية أية أعمال خلاله، خلافا للأحزاب العلمانية.