أول تعليق لنتنياهو على وقف شركات الطيران عملها في إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يجوز لإيران أن تتلقى جائزة لعدوانها على المنطقة وعلى محاولاتها زرع الإرهاب في المنطقة.

© REUTERS / Eddie Keogh أول تعليق من إيران على قرار "الحظر" البريطاني

كتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس، تغريدة على "تويتر"جاء فيها أن رئيس الوزراء يرحب بقرار شركات الطيران، الفرنسية والإنجليزية، وقف عملها في إيران.

ودعا نتنياهو شركات الطيران الأخرى لاتخاذ القرار نفسه، وأكد أنه لا يجوز تلقي إيران جائزة لعدوانها على المنطقة، وعلى محاولاتها زرع الإرهاب في المنطقة وفي أوروبا، وفي مناطق كثيرة أخرى حول العالم.

رئيس الوزراء نتنياهو يحب بقرار شركات الطيران @British_Airways و @KLM و-@airfrance وقف عملها في إيران ودعا شركات أخرى لاتخاذ نفس القرار وأكد أنه لا يجوز بأن إيران ستتلقى جائزة على عدوانها على المنطقة وعلى محاولاتها لزرع الإرهاب في المنطقة وفي أوروبا وفي مناطق كثيرة أخرى في العالم — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 23, 2018

وكانت كل من الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والخطوط الجوية الفنرسية (إيرفرانس) قد أعلنتا أنهما ستعلقان رحلاتهما من وإلى وطهران الشهر المقبل، لأن الخط الملاحي "غير مجد حاليا من الناحية الاقتصادية".