بومبيو يعرب للافروف عن قلقه بشأن النشاط العسكري المحتمل في محافظة إدلب

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لنظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن قلقه بشأن النشاط العسكري المحتمل في محافظة إدلب السورية.