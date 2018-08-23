"غوغل" تكشف سبب إيقاف عشرات الحسابات التابعة لإبران على "يوتيوب"

أوقفت شركة "غوغل"، الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، اليوم الخميس، مجموعة من الحسابات المرتبطة بدولة إيران على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت غوغل، "إنها أغلقت 39 قناة فيديو على موقع "YouTube" وست مدونات على موقع "Blogger" و13 حسابا في مركز الشبكات الاجتماعية في "+ Google".



ولم يرد متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على طلب التعليق، وقالت غوغل إنه تم إطلاع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وتطبيق القانون على تحقيقاتها، بما في ذلك كيفية ارتباطها بالمحتوى السياسي في الولايات المتحدة.

وقالت غوغل في تدوينة "تحقيقاتنا بشأن هذه المواضيع مستمرة، وسنواصل عرض ما لدينا على جهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات القانونية المعنية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى".

وقالت "الجهات العاملة في هذا النوع من العمليات إن تلك القنوات تنتهك سياساتنا، ونحن عملنا على إزالة هذا المحتوى من خدماتنا بسرعة، وإنهاء حسابات هذه الجهات".

وكانت "فيسبوك" و"تويتر" و"ألفابت" قد حذفت يوم الثلاثاء مئات الحسابات المرتبطة بحملة دعاية إيرانية مزعومة.

وتابعت غوغل، التي تواصلت مع شركة "فاير آي" لأمن الإنترنت لتزويدها بالمعلومات، إنها رصدت وحذفت في الشهور القليلة الماضية محاولات من جانب "أطراف تعمل برعاية الدولة".

وأكدت "فاير آي" إنها تشتبه في "عملية للتأثير" يبدو أن مصدرها إيران تستهدف جماهير في الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.