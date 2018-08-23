مسؤول فلسطيني يكشف ما عرضته إسرائيل على "حماس" بالقرب من إيلات

زعمت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن القيادي البارز في حركة "فتح"، محمود العالول، قال إن إسرائيل اقترحت على حركة "حماس" إقامة مطار جوي بالقرب من إيلات.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن القيادي البارز في حركة "فتح" الفلسطينية، محمود العالول، أكد أن إسرائيل اقترحت على "حماس" إقامة مطار جوي بالقرب من إيلات، والسماح بتدشين خط جوي

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais الإدارة الأمريكية ستعلن عن المرحلة الأولى لـ"صفقة القرن" قريبا

مباشر بينه وبين قطر.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، صرح بأنه إضافة للمطار الجوي بالقرب من مدينة إيلات، اقترحت تل أبيب على حركة "حماس" إقامة ميناء بحري في قبرص.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن اقتراح إسرائيل هو جزء من "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأن المحادثات الجارية بين حركة "حماس" وإسرائيل هي جزء آخر من هذه الصفقة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.