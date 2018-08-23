مسؤول فلسطيني يكشف ما عرضته إسرائيل على "حماس" بالقرب من إيلات

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن القيادي البارز في حركة "فتح" الفلسطينية، محمود العالول، أكد أن إسرائيل اقترحت على "حماس" إقامة مطار جوي بالقرب من إيلات، والسماح بتدشين خط جوي
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، صرح بأنه إضافة للمطار الجوي بالقرب من مدينة إيلات، اقترحت تل أبيب على حركة "حماس" إقامة ميناء بحري في قبرص.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن اقتراح إسرائيل هو جزء من "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأن المحادثات الجارية بين حركة "حماس" وإسرائيل هي جزء آخر من هذه الصفقة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
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