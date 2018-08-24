توقعات بأن يدعو الحزب الحاكم في أستراليا للتصويت على زعامة الحزب الجمعة

لم يتلق رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول المذكرة الرسمية التي طلبها من منافسه كشرط للدعوة لإجراء تصويت على زعامته خلال أسبوع لكن مصدرا رئيسيا قال إنه على ثقة من أن الاجتماع سيعقد عند الظهر بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

وتفوق ترنبول بفارق ضئيل على وزير الداخلية السابق بيتر داتون في تصويت على زعامة الحزب يوم الثلاثاء لكنه يتعرض لضغوط شديدة للدعوة لإجراء تصويت جديد بعد استقالة عدد من كبار الوزراء في حكومته، بحسب رويترز.

وقال ترنبول إنه إذا تلقى خطابا يطالب بإجراء تصويت جديد وموقع من 43 نائبا من حزب الأحرار وهو غالبية أعضاء غرفة الحزب فسوف يدعو لعقد اجتماع.

ولم يتم تقديم المذكرة بعد ولكن بعض أنصار ترنبول أشاروا اليوم إلى أنهم سيوقعون على المذكرة في محاولة لفرض قرار بشأن هذه المسألة التي قالوا إنها تضر بحزب الأحرار والحكومة.

وقال ماتياس كورمان أحد المؤيدين السابقين لترنبول والذي حول دعمه إلى داتون واستقال من منصب وزير المالية اليوم الخميس:

أنا على ثقة من حدوث اجتماع لغرفة الحزب اليوم.

وجاء تصريح كورمان لمحطة سكاي نيوز. ويقول ترنبول إنه لن يخوض التصويت مجددا إذا أيد نواب الحزب في البرلمان مقترحا للتصويت على زعامة الحزب.