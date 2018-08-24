رئيس وزراء أستراليا يقول إنه تلقى مذكرة لعقد اجتماع بشأن زعامة الحزب الحاكم

قال رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول اليوم الجمعة إنه تسلم خطابا يحمل توقيع غالبية أعضاء حزب الأحرار الحاكم يطالبون فيه بإجراء تغيير على زعامة الحزب.