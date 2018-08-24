الإعصار سيمارون يمر عبر غرب اليابان ويتجه شمالا

مر إعصار قوي عبر غرب اليابان اليوم الجمعة وتسبب في هطول أمطار غزيرة ثم اتجه إلى البحر لينحرف صوب جزيرة هوكايدو الشمالية بعد أنباء عن جرف ثلاثة طلاب إلى البحر.

ووردت تقارير متفرقة عن وضوع أضرار مادية وتعطيل كبير في وسائل النقل لكن المنطقة نجت على ما يبدو من الدمار والخسائر في الأرواح التي تعرضت لها جراء فيضانات في أوائل يوليو تموز.

© AP Photo / Haruka Nuga بعد السيول اليابان تترقب وصول إعصار قوي وإلغاء أكثر من 100 رحلة طيران

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن التقديرات تشير إلى أن مركز الإعصار سيمارون كان على بعد نحو 210 كيلومترات شمال غربي مدينة واجيما في مقاطعة ايشيكاوا عند الساعة التاسعة صباحا (0000 بتوقيت غرينتش) وأنه يتجه شمالا، وفقا لرويترز.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن ثلاثة طلاب جامعيين جرفتهم على ما يعتقد الأمواج العالية من على شاطئ في شيزوكا. وأضافت أنه تم العثور على المتعلقات الشخصية للطلاب الثلاثة على الشاطئ.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن أوامر صدرت بإخلاء مناطق منها مقاطعات واكاياما وهيوجو وأوساكا كما تعطلت خدمات القطارات والرحلات الجوية. وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 45 ألف منزل في غرب اليابان.