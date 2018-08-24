لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و 82 ملم، و أسلحة عربات المشاة القتالية، وقاذفات القنابل وأسلحة من العيار الثقيل".

© Sputnik . Stringer جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف المتحدث، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، دونيتسكيّ وجيلوبوك. و قد أطلقت النيران من مواقع تابعة للقوات الأوكرانية بمناطق كريمسكويه، نوفوتوشكوفسكويه، بريتشيبيلوفكا.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 115 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين. إلا أن أضرارا لحقت بأربعة منازل سكنية.

هذا وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. و وفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل فرق التواصل، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.