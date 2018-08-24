باكستان والهند جنب إلى جنب لأول مرة في مناورات عسكرية

أعلن ممثلو الهند وباكستان، اليوم الجمعة، أن عسكرييهم يشاركون لأول مرة في مناورات "مهمة السلام- 2018" لمكافحة الإرهاب لدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تقام في مدينة تشيليابينسك الروسية.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin باكستان والهند تدرسان مشروع خط أنابيب غاز من إيران

موسكو — سبوتنيك . وقال العميد في الجيش الهندي فيكاس ليكاري: "جلبت قواتنا معها خبرة قتالية عالية لمكافحة ومواجهة الإرهاب، ونحن واثقون من أننا سوف نتعلم من بعضنا البعض. هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الوحدات المسلحة للجيش الهندي في مهمة السلام لمنظمة شنغهاى للتعاون وبالنسبة لنا إنه لشرف عظيم".

وبدوره قال رئيس إدارة التدريب القتالي للأركان المشتركة للقوات المسلحة لجمهورية باكستان الإسلامية، العميد يونس شهيد: "من دواعي الشرف والامتياز بالنسبة لنا أن تتم دعوتنا إلى تدريبات "مهمة السلام-2018"، ووجودنا لأول مرة في هذه المناورات هو حدث تاريخي. اليوم لدينا فرصة فريدة لاكتساب الخبرة من بعضنا البعض من [خلال] المشاركة في المناورات، وان الخبرة التي اكتسبها الجيش الروسي في سوريا هي مؤشر بالنسبة لنا، ولدى القوات المسلحة الباكستانية الكثير، لتقدمه للدول الأخرى بمنظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة الإرهاب ".

وتجري مناورات " بعثة السلام-2018" لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة ما بين 22-29 أغسطس/ آب في مقاطعة تشليابنسك الروسية، بمشاركة وحدات عسكرية كل من الصين وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وروسيا، حيث سيقوم العسكريون من هذه الدول الخمس بتدريبات على التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف والانفصالية، وتشارك أوزبكستان بصفة مراقب، كما يشارك في المناورات اكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.