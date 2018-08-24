جنوب أفريقيا ترد على ترامب بعد تصريحاته الأخيرة

وكان ترامب قد كتب على "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيطلب من وزير خارجيته دراسة ما يجري من "استيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".
ويبدو أن تغريدة ترامب جاءت ردا على تقرير بثته شبكة "فوكس نيوز" عن مسألة الأراضي في جنوب أفريقيا وقتل مزارعين بيض.
وأججت تصريحاته جدلا محتدما بالفعل بشأن الأراضي في جنوب أفريقيا التي لا تزال تعاني انقساما عرقيا بعد نحو ربع قرن من وصول نلسون مانديلا إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري.
I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018
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