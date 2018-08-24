جنوب أفريقيا ترد على ترامب بعد تصريحاته الأخيرة

طلبت جنوب أفريقيا من القائمة بالأعمال الأمريكية جيسي لابين أن تنقل إلى واشنطن شعورها بخيبة الأملK لأن الولايات المتحدة لم تسلك الطرق الدبلوماسية، وذلك بعد تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" بشأن مصادرة أراض ومزارع.

© AP Photo / Hans Pennink ترامب يأمر بالنظر في مصادرة الأراضي وقتل المزارعين في جنوب أفريقيا

وقالت وزارة الخارجية لدولة جنوب أفريقيا، إنها أبلغت لابين خلال اجتماع، أمس الخميس، بأنها تعمل من خلال البرلمان ومؤسسات أخرى لإيجاد حل لقضية الأراضي وإن تغريدة ترامب "لا تؤدي إلا لحدوث استقطاب في النزاع".

وكان ترامب قد كتب على "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيطلب من وزير خارجيته دراسة ما يجري من "استيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".

ويبدو أن تغريدة ترامب جاءت ردا على تقرير بثته شبكة "فوكس نيوز" عن مسألة الأراضي في جنوب أفريقيا وقتل مزارعين بيض.

وأججت تصريحاته جدلا محتدما بالفعل بشأن الأراضي في جنوب أفريقيا التي لا تزال تعاني انقساما عرقيا بعد نحو ربع قرن من وصول نلسون مانديلا إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري.