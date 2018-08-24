غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط "صفقة القرن".
تأتي مسيرة العودة الفلسطينية، في هذا اليوم، الجمعة، وفاء للشهداء الإعلاميين والمسعفين، تكريما لهم ولذويهم.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن مسيرة العودة لهذه الجمعة تأتي بالتزامن مع تواجد بعض الفصائل الفلسطينية في القاهرة للانتهاء من وضع الصيغة النهائية لاتفاق التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل، بوساطة مصرية وأممية.
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