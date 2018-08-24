على وقع التهدئة... وزير إسرائيلي يهاجم ليبرمان

قال وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الخلافات داخل المجلس الوزاري المصغر تعني عدم مسؤولية من الوزراء الإسرائيليين.

واتهم وزير الإسكان الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالنت، وزراء الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بأنهم عديمو المسؤولية، وبأنهم لا يتحكمون في أنفسهم، ولا يديرون الأمور بحكمة.

© East News / AP/FOTOLINK ليبرمان: نحاول فتح حوار مع الفلسطينيين في غزة

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، أن الجنرال غالانت اتهم وزراء الحكومة المصغرة بعدم المسؤولية، وعدم فهمهم لحجم مناصبهم المهمة، التي تقع على عاتقهم.

ونقت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الخلافات التي دبت بين وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، ووزير التعليم، حول مسؤولية وزير الدفاع عن تدهور الوضع في غزة، وتبادل الاتهامات بينهما، بأن هذا الأمر يعني عدم تحمل كل منهما المسؤولية التي تقع على كاهلهما.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن هذه الخلافات تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، وبأنه من الأجدى الاتفاق على مسار واحد يهدف إلى تعزيز هذا الأمن الاستراتيجي.