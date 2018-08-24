اتفاق بين الهند والصين على التوسع في علاقاتهما العسكرية

وبحسب ما نشرته "رويترز"، فإن العلاقات توترت بين الجارتين الآسيويتين العام الماضي بسبب مواجهة استمرت 73 يوما، في منطقة نائية مرتفعة تمتد على الحدود المتنازع عليها بينهما في الهيمالايا.
وذكرت الحكومة الهندية أن وي أجرى محادثات مكثفة مع وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارامان.
وأشارت الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس "تقرر التوسع في التعاون بين القوات المسلحة للبلدين بمجال التدريب والمناورات المشتركة والتعاون في مجالات أخرى".
وقالت الهند إن الوزيرين ناقشا أيضا الحدود بين البلدين واتفقا على تطبيق "إجراءات لبناء ثقة" لضمان استمرار السلام بما في ذلك التفعيل المبكر لخط ساخن بين قواتهما المسلحة.
وخاضت الهند والصين حربا عام 1962 وخيمت الخلافات بشأن الحدود الممتدة بينهما بطول 3500 كيلومتر على العلاقات منذ ذلك الحين.
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