شركة "يونيبك" الصينية تستأنف شراء النفط الأمريكي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة "يونيبك" الصينية ستستأنف شراء النفط الخام الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد توقف لشهرين بسبب الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي قرار بدء شراء النفط الخام من الولايات المتحدة من جديد بعد أن استثنته بكين في وقت سابق من أغسطس/ آب من قائمتها للرسوم الجمركية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال مصدر مطلع إن "يونيبك" ستشتري "بعض النفط الأمريكي الخام للتحميل في أكتوبر، بعد تغيير سياسة بكين".

© AP Photo / أسعار النفط تهبط مع تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم

أضاف مصدر ثان "واردات "يونيبك" انكمشت عندما ردت الصين بوضع النفط الخام على قائمة الرسوم، لكنه عاد الآن إلى النشاط الطبيعي وأحجام الواردات تتعافى".

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بمناقشة الصفقات التجارية مع وسائل الإعلام.

ولم ترد "يونيبك" على طلب للتعقيب.

ولم يتضح حجم النفط الأمريكي الذي ستشتريه يونيبك. ويحتاج الخام الأمريكي نحو شهر ونصف الشهر ليصل إلى الصين، وهو ما يعني أن الشحنات التي يجرى تحميلها في أكتوبر/ تشرين الأول ستصل في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.

كما لم يتضح ما إذا كان الخام الأمريكي ستكون وجهته الصين.

وقال مصدر ثالث إن شحنات أكتوبر/ تشرين الأول موجهة للتجارة مع طرف ثالث، مما يعني أنه قد يجري بيعها وشحنها لدول أخرى.