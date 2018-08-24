بولتون يؤكد لبوروشينكو عدم اعتراف واشنطن بـ"ضم" القرم

أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، اليوم الجمعة 24 أغسطس/ آب، مرة أخرى، على دعم بلاده لاستقلال أوكرانيا وعدم اعترافها بما أسماه "الضم غير القانوني" لشبه جزيرة القرم.

كييف — سبوتنيك. وقال بولتون، خلال لقائه الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو: "شدد الرئيس ترامب على التضامن ودعمنا لأوكرانيا المستقلة. لقد تحدثتم عن الإعلان، الذي اعتمدناه بشأن عدم الاعتراف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم… هذه إشارة سياسية ذات أهمية كبيرة. لقد كنا سعداء للغاية في القيام بذلك والتأكيد على ذلك مرة أخرى خلال الاجتماع بين الرئيسين ترامب وبوتين في هلسنكي".



© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين يرد على تصريحات بولتون بشأن روسيا

ويذكر أن كييف قد دعت مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، لحضور العرض العسكري في العاصمة الأوكرانية بمناسبة يوم الاستقلال.وكانت الخارجية الأمريكية قد نشرت في وقت سابق ما يسمى بوثيقة "إعلان القرم"، الذي أعلن فيها وزير الخارجية مايك بومبيو، مرة أخرى أن "الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بمزاعم روسيا بالسيادة على شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتدعو موسكو لإنهاء احتلالها للمنطقة، وأن واشنطن لن تلغي العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضم شبه الجزيرة".

ويذكر أن الهدف من الإعلان هو التدوين الرسمي لسياسة الولايات المتحدة تجاه شبه جزيرة القرم.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليميا روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول. وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77% من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوت في سيفاستوبول 95.6% ، لصالح الأمر ذاته.

بينما تعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتا.