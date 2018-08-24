رئيس وزراء استراليا الجديد يتعهد "بتغيير في الأجيال"

تعهد رئيس وزراء استراليا الجديد، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، بتغيير في الأجيال داخل حزب الأحرار، وذلك في مسعى لإنهاء معركة داخلية أضرت بحكومة المحافظين قبل انتخابات عامة مقررة بحلول مايو/ أيار 2019.

وخرج موريسون الذي كان وزيرا للخزانة في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مالكولم ترنبول فائزا في منافسة ثلاثية على زعامة حزب الأحرار.

وبعد أن أصبح سادس رئيس للوزراء خلال أقل من عشر سنوات، ورث موريسون زعامة تحالف بين حزب الأحرار والحزب الوطني سيحتاج إلى الدفاع عن أغلبية برلمانية بفارق مقعد واحد عند إجراء انتخابات تكميلية على مقعد مضمون الفوز به عن سيدني يشغله ترنبول.

© AP Photo / رئيس وزراء أستراليا يقول إنه تلقى مذكرة لعقد اجتماع بشأن زعامة الحزب الحاكم

وقال موريسون، في أول ظهور له بعد الفوز بزعامة الحزب، "مهمتنا… ونحن نتسلم القيادة كجيل جديد هي ألا نضمن لم شمل حزبنا الذي تعثر وتخبط هذا الأسبوع فحسب بل… لم شمل البرلمان ثانية"، وذلك بحسب "رويترز".

وقال للناخبين الاستراليين الذين تملك معظمهم الغضب والإحباط بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ نحو عشر سنوات لم يكمل خلالها أي رئيس وزراء ولايته حتى نهايتها "الجيل الجديد في زعامة الأحرار في صفكم".

وأدى موريسون اليمين الدستورية صباح اليوم الجمعة، بحسب مانقلت "رويترز".

واستبعد موريسون الدعوة إلى انتخابات عامة في القريب لكنه سيواجه اختبارا انتخابيا مبكرا حيث من المنتظر أن يستقيل ترنبول من البرلمان مما يستدعي إجراء انتخابات تكميلية على مقعده عن سيدني كان حزب الأحرار يضمن الفوز به دائما.

وحزب الأحرار هو الشريك الأبرز في الحكومة الائتلافية لحزب الأحرار والحزب الوطني والتي تخلفت باستمرار عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي خلال الأشهر القليلة الماضية.

ورجحت الاستطلاعات اليوم الجمعة كفة حزب الأحرار للفوز بالانتخابات القادمة.