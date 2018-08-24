وزير صيني يكشف رد بكين على الرسوم الأمريكية

وأضاف ليو لـ"رويترز"، اليوم الخميس، في مقابلة بوزارة المالية هي الأولى مع وسائل الإعلام منذ توليه منصبه في مارس/ آذار، أن أثر "النزاعات التجارية" بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.
وأوضح ليو أن "الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة"، مضيفا "إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا".
وكانت قد قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء 11 يوليو / تموز، عن مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية قولهم إن هذه الخطوة جاءت بعدما أخفضت جهود التوصل لاتفاق مع بكين.
ونقلت عن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قوله إن الرسوم التي ستفرضها أمريكا على الواردات الصينية الإضافية تصل إلى نسبة عشرة في المئة.
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