ترامب يعرض على إيطاليا تقديم المساعدة في تمويل الدين العام

أفادت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في روما، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تقديم المساعدة في تمويل الدين العام الضخم في عام 2019.

© REUTERS / Jonathan Ernst محامي ترامب يحذر من خطر الثورة في الولايات المتحدة

روما– سبوتنيك . ووفقا للبنك المركزي الإيطالي، فإن حجم الدين العام الإيطالي قد حطم في أبريل/ نيسان من العام الجاري رقما قياسيا آخر ووصل إلى الحد الأقصى التاريخي متجاورا 2.311 تريليون يورو. ومن المتوقع في عام 2019 أن يطرح البنك المركزي سندات في السوق بقيمة حوالي 400 مليار يورو.

وقالت الصحيفة الإيطالية التي تصدر في ميلانو: "وعقب الزيارة نشر كونتي فيديو قصير في شبكة الفايسبوك للتواصل الاجتماعي تظهر دعوة الرئيس ترامب للاستثمار في إيطاليا. ولكن يبقى من غير الواضح، هل يحاول البيت الأبيض الأميركي تقويض الجبهة الأوروبية في الحرب التجارية التي يهدد بها ألمانيا أم لا؟".

وفي هذا الصدد قال المحلل، كريستوفر وود، الذي يعمل في غريد أند فيار" المالية: "الشعبويون الأوروبيون" الذين يقفون ضد اليورو وضد الهجرة حصلوا على جهة مؤيدة لهم وهي البيت الأبيض الذي يشجعهم بشكل علني على مواصلة العمل على تحقيق خططهم.

وتشير صحيفة "كوريير ديلا سيرا" تفيد أيضا بأن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيواني تريا، سيقوم في المستقبل لقريب بزيارة إلى الصين حيث يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وإدارة البنك المركزي.