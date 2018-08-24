ترامب يعرض على إيطاليا تقديم المساعدة في تمويل الدين العام

وقالت الصحيفة الإيطالية التي تصدر في ميلانو: "وعقب الزيارة نشر كونتي فيديو قصير في شبكة الفايسبوك للتواصل الاجتماعي تظهر دعوة الرئيس ترامب للاستثمار في إيطاليا. ولكن يبقى من غير الواضح، هل يحاول البيت الأبيض الأميركي تقويض الجبهة الأوروبية في الحرب التجارية التي يهدد بها ألمانيا أم لا؟".
وفي هذا الصدد قال المحلل، كريستوفر وود، الذي يعمل في غريد أند فيار" المالية: "الشعبويون الأوروبيون" الذين يقفون ضد اليورو وضد الهجرة حصلوا على جهة مؤيدة لهم وهي البيت الأبيض الذي يشجعهم بشكل علني على مواصلة العمل على تحقيق خططهم.
وتشير صحيفة "كوريير ديلا سيرا" تفيد أيضا بأن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيواني تريا، سيقوم في المستقبل لقريب بزيارة إلى الصين حيث يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وإدارة البنك المركزي.
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