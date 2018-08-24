المهاجرون على متن السفينة الإيطالية "ديتشوتي" يعلنون الإضراب عن الطعام

أعلن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي المعارض في إيطاليا ديفيد فاروني، اليوم الجمعة، أن المهاجرين المتواجدين على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية " ديتشوتي "، الراسية في ميناء "كاتانيا" بصقلية منذ يوم الاثنين، أعلنوا الإضراب عن الطعام.

موسكو — سبوتنيك. وقال عضو مجلس الشيوخ، بالإشارة إلى سلطات الميناء، الذي تواجد على متن سفينة خفر السواحل يوم أمس الخميس: "سمعت للتو من قائد خدمة الميناء أن الوضع متوتر على متن السفينة يتشوتي، وبدأ المهاجرون بالإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعليق زيارات مجلس الإدارة للتعبير عن التضامن والتحقق من الشروط الموجودة على السفينة لأسباب أمنية".

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane سفينة إنقاذ تبحث عن ميناء أوروبي لإنزال مهاجرين

وكانت السفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل قد أنقذت مهاجرين في 15 أغسطس/ آب في دراما جديدة أثارت جدلا سياسيا داخل إيطاليا، حيث وصف رئيس الوزراء السابق باولو جينتيلوني، من الحزب الديموقراطي اليسار الوسطي. تعامل سالفيني مع الوضع بأنه "عار وطني".

وجدد سالفيني اتهاماته لدول الاتحاد الأوروبي وقال أنها تتخلى عن مسؤولياتها، واتهم وعلى صفحته في الفيسبوك العديد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وإسبانيا بالتراجع عن اتفاق لاستقبال المهاجرين سمح لهم بالرسو في ميناء بوزالو في صقلية في يوليو/ تموز الماضي.

هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 22 أغسطس عن منح إيطاليا مبلغا وقدره 9 ملايين يورو كمساعدات طارئة، لتحسين الخدمات الصحية للاجئين، حيث سيطال هذا الدعم المالي أكثر من 42 ألف شخص في مناطق مختلفة من روما.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.