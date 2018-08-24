نتنياهو يعلن عقد قمة دول البلطيق القادمة في القدس

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، في قمة "دول البلطيق" في العاصمة الليتوانية فيلينوس، في زيارة تُعد الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية إلى ليتوانيا، حيث تناولت القمة سبل تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول البلطيق.

القدس — سبوتنيك. وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو ظهر اليوم الجمعة 24 آب / أغسطس "قمة دول البلطيق التي حضرها لأول مرة رئيس الوزراء نتنياهو اختتمت للتو بنجاح كبير واتفق رؤساء الوزراء على عقدها العام القادم في القدس".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON العاشرة العبرية: خلافات داخل "حماس" حول التهدئة مع إسرائيل

وأضاف البيان "شارك رئيس الوزراء نتنياهو في قمة رؤساء وزراء دول البلطيق وهم رئيس الوزراء الليتواني ساوليوس سكفيرنيليس، ورئيس الوزراء اللاتفي ماريس كونتشينكيس، ورئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس".

وتابع البيان بالقول "هذه هي أول مرة توجه دعوة لرئيس وزراء إسرائيلي، لحضور قمة دول البلطيق كما هذه هي أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى ليتوانيا".

وأضاف البيان "تعقد القمة في المكتبة الوطنية الليتوانية في فيلنيوس حيث عقد في مستهلها لقاء منفرد لرؤساء الوزراء ولقاء موسع بمشاركة الوفود".

وأكد البيان على أن "القمة تناولت تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول البلطيق وتوسيع رقعة التعاون بين إسرائيل وتلك الدول في العديد من المجالات. إسرائيل تولي أهمية كبيرة جدا لتطوير علاقاتها مع كتلة أوروبية أخرى".

والتقى نتنياهو مع الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايته، في قصر الرئاسة بفيلنيوس وأشار في مستهل اللقاء إلى أن هذه الزيارة بالنسبة له زيارة غير عادية. وتحمل في طياتها أهمية تاريخية كبيرة، من ناحية التاريخ اليهودي وتاريخ عائلته، حيث رحل والد جد نتنياهو من ليتوانيا.