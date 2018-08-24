تركيا تدين بناء إسرائيل آلاف الوحدات الاستيطانية

أوردت القناة ال13 العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أن الخارجية التركية نددت بناء إسرائيل ألفي وحدة سكنية جديدة خلف الخط الأخضر بالضفة الغربية، خاصة في مستوطنة آدام بالضفة، التي وقع فيها حادثة طعن قبل شهر مضى.
يشار أن إسرائيل وافقت، الثلاثاء، على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة آدام، وسط الضفة أيضا.
سبق وأدانت بريطانيا الأمر نفسه، والخاص ببناء ألفي وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، لتنضم بريطانيا إلى دول أخرى حول العالم تدين استمرار إسرائيل بناء الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون الدولي.
وأكدت الخارجية البريطانية أن المستوطنات الإسرائيلية، غير شرعية، وفقا للقانون الدولي، وتشكل إحدى العوائق أمام حل الدولتين.
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