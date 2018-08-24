تركيا تدين بناء إسرائيل آلاف الوحدات الاستيطانية

نددت الخارجية التركية بناء إسرائيل آلاف الوحدات السكنية الجديدة داخل المستوطنات في الضفة الغربية، بدعوى أنها تقام بالمخالفة للقانون الدولي ولمسار السلام في الشرق الأوسط.

أوردت القناة ال13 العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أن الخارجية التركية نددت بناء إسرائيل ألفي وحدة سكنية جديدة خلف الخط الأخضر بالضفة الغربية، خاصة في مستوطنة آدام بالضفة، التي وقع فيها حادثة طعن قبل شهر مضى.

© AFP 2018 / Abbas Momani مستوطنات إسرائيلية للأغنياء فقط

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن إدانة تركيا لإسرائيل بشأن بناء وحدات سكنية جديدة يؤثر على العلاقات التركية الإسرائيلية ، رغم توتر هذه العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية.

يشار أن إسرائيل وافقت، الثلاثاء، على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة آدام، وسط الضفة أيضا.

سبق وأدانت بريطانيا الأمر نفسه، والخاص ببناء ألفي وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، لتنضم بريطانيا إلى دول أخرى حول العالم تدين استمرار إسرائيل بناء الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية البريطانية أن المستوطنات الإسرائيلية، غير شرعية، وفقا للقانون الدولي، وتشكل إحدى العوائق أمام حل الدولتين.