اندلاع حريق في غابة قرب برلين

سيطر رجال الإطفاء الألمان على حريق في غابة بمساحة 500 ملعب لكرة القدم، اليوم الجمعة 24 أغسطس/ آب، بعد إجلاء مئات الأشخاص من بيوتهم جنوبي برلين.

وبذل نحو 600 رجل إطفاء قصارى جهدهم لإخماد الحريق في غابة تعج بالذخيرة غير المنفجرة وغطت طبقة من الدخان الكثيف سماء المدينة في ساعات الصباح الباكر. وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / Savas Karmaniolas عدم التمكن من السيطرة على حريق بجزيرة إيفبي في اليونان

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن كارل هاينز شروتر وزير الداخلية في ولاية براندنبرج قوله إنه تمت السيطرة على مساحات كبيرة من الحريق في نحو الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).

وانتشر الحريق، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي برلين، بسرعة خلال الليل بسبب أجواء الجفاف التي نجمت عن واحد من أشد فصول الصيف، التي تعيها الذاكرة، حرارة في أوروبا.