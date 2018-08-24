اندلاع حريق في غابة قرب برلين

وبذل نحو 600 رجل إطفاء قصارى جهدهم لإخماد الحريق في غابة تعج بالذخيرة غير المنفجرة وغطت طبقة من الدخان الكثيف سماء المدينة في ساعات الصباح الباكر. وفقا لـ"رويترز".
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن كارل هاينز شروتر وزير الداخلية في ولاية براندنبرج قوله إنه تمت السيطرة على مساحات كبيرة من الحريق في نحو الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).
وانتشر الحريق، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي برلين، بسرعة خلال الليل بسبب أجواء الجفاف التي نجمت عن واحد من أشد فصول الصيف، التي تعيها الذاكرة، حرارة في أوروبا.
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