نتنياهو: تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات إلى إيران خطأ فادح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الجمعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 18 مليون يورو إلى إيران خطأ فادح.

وصف بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رؤساء وزراء دول البلطيق، اليوم الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 18 مليون يورو إلى إيران بأنه خطأ فادح، وعبارة عن جرعة سم للشعب الإيراني، مدعيا أن هذه المساعدات تذهب لإنتاج الصواريخ وللحرس الثوري.

قال رئيس الوزراء نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رؤساء وزراء دول البلطيق:



قرار الاتحاد الأوروبي من يوم أمس تحويل 18 مليون يورو إلى إيران هو خطأ فادح يشابه إعطاء الشعب الإيراني والمحاولة لصد العدوان الإيراني قرصا ساما. pic.twitter.com/P6wcbpfT2D — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 24, 2018

دعا نتنياهو عبر تغريدات على صفحة المتحدث الرسمي باسمه، عوفير جندلمان، ظهر اليوم الجمعة، جميع الدول أن تعمل معا من أجل استئناف فرض العقوبات على إيران.

ومن جانبها، أشارت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن نتنياهو اتهم إيران باستهدافها الأوربيين عبر تصدير الإرهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي.