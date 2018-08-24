نتنياهو: تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات إلى إيران خطأ فادح

وصف بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رؤساء وزراء دول البلطيق، اليوم الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 18 مليون يورو إلى إيران بأنه خطأ فادح، وعبارة عن جرعة سم للشعب الإيراني، مدعيا أن هذه المساعدات تذهب لإنتاج الصواريخ وللحرس الثوري.
قال رئيس الوزراء نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رؤساء وزراء دول البلطيق:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 24, 2018
قرار الاتحاد الأوروبي من يوم أمس تحويل 18 مليون يورو إلى إيران هو خطأ فادح يشابه إعطاء الشعب الإيراني والمحاولة لصد العدوان الإيراني قرصا ساما. pic.twitter.com/P6wcbpfT2D
دعا نتنياهو عبر تغريدات على صفحة المتحدث الرسمي باسمه، عوفير جندلمان، ظهر اليوم الجمعة، جميع الدول أن تعمل معا من أجل استئناف فرض العقوبات على إيران.
ومن جانبها، أشارت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن نتنياهو اتهم إيران باستهدافها الأوربيين عبر تصدير الإرهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي.
רה"מ נתניהו במסיבת עיתונאים משותפת עם ראשי הממשלות של המדינות הבלטיות: "אני חושב שההחלטת האיחוד האירופי להעביר לאיראן 18 מיליון אירו, היא טעות גדולה. איראן ניסתה לבצע התקפת טרור על אדמת אירופה רק לפני שבועיים, בזמן ששר החוץ האיראני נפגש עם מנהיגים מאירופה. זה לא ייאמן"— חדשות עשר (@news10) August 24, 2018
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