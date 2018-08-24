لإتمام الصفقة مع "حماس"... عائلة أسير إسرائيلي تلتقي بمسؤولين أمريكيين

التقت عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" بمسؤولين أمريكيين، بهدف العمل على استعادة الأسرى وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، على لسان الدكتورة ليا غولدن، والدة الأسير الإسرائيلي، هدار غولدن، المحتجز لدى "حماس"، أنها التقت بمسؤولين أمريكيين كبار، بهدف إدراج إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة ضمن اتفاق التهدئة مع الحركة الفلسطينية.

النصب التذكاري

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY تقارير: عباس يقر عقوبات جديدة على غزة ...و"حماس" تهدد

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن أكثر من 200 شخص وصلوا إلى النصب التذكاري للجندي الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة ، بهدف دعم عائلة الجندي غولدن، وحث الحكومة الإسرائيلية على استعادة الأسرى والمفقودين لدى "حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التجمع هو رقم 17 من نوعه، الذي تلتقي فيه عائلة غولدن مع إسرائيليين متضامين معها، بهدف استعادة الأسرى الأربعة لدى "حماس".

وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، قد كتب، أمس الخميس، أن مسؤولين قطريين التقوا بنظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية في قطاع غزة، وبحث مسألة الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم "حماس" منذ عام 2014.

الحليف الاستراتيجي

كتب المحلل السياسي في الموقع الإلكتروني الإخباري، طال شيلو، في تقرير المطول، أن قطر من بين الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة، وتقوم بتكوين علاقات طيبة مع مسؤولين أمريكيين بارزين، وبأن الدوحة حليف لإسرائيل في مواجهة الإرهاب، وكذلك تقوم بدور رئيس لتحسين الوضع في قطاع غزة، وإيجاد حلول لإتمام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

© AP Photo / Cliff Owen مسؤول فلسطيني يكشف ما عرضته إسرائيل على "حماس" بالقرب من إيلات

وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، قد أكد أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، التقى سرا بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قبرص، وتم اللقاء بحضور وزير الأمن القطري خالد العطية (وزير الخارجية السابق).

الأزمة الإنسانية

ومن جانبه، ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع قطر؛ بهدف حثها على تمويل بعض المشاريع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة.

كتب المذيع والمحلل والكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، في صفحته الرسمية على "تويتر"، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ونيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، زاروا قطر للغرض نفسه.

حصري @BarakRavid



وزير الدفاع ليبرمان التقى سرا في ال-٢٢ من شهر يونيو خزيران الماضى في مطار #نيقوسيا مع المبعوث #القطري لغزة #محمد_العمادي

ليبرمان زار #قبرص والتقى نظيريه االقبرصي واليوناني

السفير العمادي وصل الى نيقوسيا في إطار جولة مكوكية في المنطقة. — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، مساء السادس عشر من الشهر الجاري، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التقى بالمبعوث القطري إلى قطاع غزة، محمد العمادي، سرا، في 22 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، بمطار قبرصي.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON "حماس": من المبكر الحديث عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن ليبرمان التقى بالعمادي في مطار قبرصي، على هامش لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بنظيريه، القبرصي واليوناني.

وبحث الطرفان، ليبرمان والعمادي، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وملف التهدئة ووقف إطلاق النار، وبحث الاقتراح القطري والخاص بحل الأزمة الإنسانية بالقطاع، وعقد صفقة تبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صرح، غير مرة، بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لاستعادة الجنديين الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، أورون شاؤول وهدار غولدن، بالإضافة للمواطنين المفقودين، إبراهام منغستو ، وهو من أصل إثيوبي، وهشام السيد من أصل عربي.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM بوسائل جديدة... إسرائيل تستعد للحرب في غزة الجرف الصامد

يشار إلى أن "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أعلنت عن أسر الجندي، أورون شاؤول، شرقي قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014 (الجرف الصامد)، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن فقدان الاتصال بالضابط، هدار غولدين، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الحرب نفسها، فيما فقدت آثار منغستو والسيد على حدود قطاع غزة بعد تجاوزهم للسياج الحدودي الفاصل بعد الحرب.

من المعروف أن حرب "الجرف الصامد" بدأتها إسرائيل، في الثامن من يوليو/ تموز 2014، على قطاع غزة، واستمرت 51 يوما، وقتل فيها أكثر من 1850 فلسطينيا، من بينهم 527 طفلا، و238 امرأة.