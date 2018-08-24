تيموشينكو تقترح استفتاء على دستور جديد لأوكرانيا بعد انتخابات الرئاسة عام 2019

أعلنت زعيمة حزب الوطن الأوكراني "باتكيفشينا"، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، اليوم الجمعة، أن اعتماد مشروع دستور "الشعب" الجديد، الذي تروج له، ينبغي أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية 2019، المقبلة في استفتاء عام في أوكرانيا.