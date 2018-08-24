قناصة إسرائيليون يستهدفون المتظاهرين الفلسطينيين في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم، الجمعة، وأصاب منهم العشرات بنيران القناصة.

ذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم، الجمعة، أن القناصة الإسرائيليين استهدفوا عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"، ضمن فعاليات "مسيرة العودة".

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتصدى لمئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين حاولوا اختراق الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وأطلق الجيش الإسرائيلي بدوره قنابل الغاز المسيلة للدموع.

פלסטינים רבים מתקהלים בגבול עם רצועת עזה. דווח על ניסיון לחבל בגדר התיל באחד המוקדים. חלק מהפלסטינים מפרים את הסדר ומבעירים צמיגים. כמה נפצעו מירי של צה"ל, אחרים נפגעו משאיפת גז מדמיע @DanaBenShimon2 — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2018

وأوضحت القناة العاشرة العبرية من جانبها أن القناصة الإسرائيليين استهدفوا المتظاهرين الفلسطينيين وأصابوا منهم اثنين، في حين سقط العشرات منهم مغشيا عليهم، نتيجة لاقتراب القنابل المسيلة للدموع منهم.

צעדות השיבה | נכון לשעה זו הפלסטינים מדווחים בעיקר על ירי של רימוני גז מדמיע שהוביל לכמה עשרות פצועים. מבין הפצועים גם שני מפגינים שנפגעו מירי חי ברגליהם. בנתיים ללא דיווחים רשמיים של משרד הבריאות העזתי @GershoniOr pic.twitter.com/BzDtbudCOI — חדשות עשר (@news10) August 24, 2018

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعت أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط "صفقة القرن".

وأكدت القناة العشرين الإسرائيلية أن مسيرة العودة لهذه الجمعة، تأتي بالتزامن مع تواجد بعض الفصائل الفلسطينية في القاهرة للانتهاء من وضع الصيغة النهائية لاتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية وأممية.