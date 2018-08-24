في ظل العقوبات الأمريكية... تغيير في قيادات الحرس الثوري الإيراني

تولى الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، قيادة القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، جاء تنصيب تنكسيري بناء على قرار من قائد الثورة الإيرانية، القائد العام للقوات المسلحة، السيد علي خامنئي.



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كما أصدر خامنئي قرارا آخرا بتعيين الأدميرال علي فدوي، مساعدا لقائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، بحسب الوكالة ذاتها.

وأوضحت الوكالة، أن قائد الثورة الإيرانية، أكد في قرار تعيين القائد الجديد للقوة البحرية لحرس الثورة، أن المتوقع استخدام الكوادر الملتزمة والثورية للارتقاء بالتدريب والمهارات والمعدات والإمكانيات البحرية والإشراف الاستخباراتي المترافق مع النمو المضطرد للقدرات والاستعدادات القتالية والسمو المعنوي والتوعوي والاهتمام بالحاجات المعيشية وفق نهج بناء قوة بحرية فاعلة ومتنامية بمستوى الثورة في التعامل المؤثر والفاعل مع الأسرة الكبيرة للحرس الثوري، والتعبئة والقطاعات العسكرية والمدنية المعنية في الشؤون البحرية.

نوهت الوكالة إلى أن خامنئي وجه الشكر والتقدير للجهود والخدمات المخلصة التي قدمها القائد السابق للقوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي فدوي.

وفي قرار تعيين مساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية علي فدوي، دعا قائد الثورة للارتقاء بالطاقات العلمية والفاعلة لأركان الحرس الثوري عبر الاستفادة من الطاقات والقدرات النخبوية للحرس في تحقيق التقدم واكتساب الاستعدادات الشاملة لصون الثورة ومنجزاتها في التعامل البناء والمؤثر مع الأركان العامة، وسائر مؤسسات القوات المسلحة مع الأخذ بالاعتبار تدابير القائد العام للحرس الثوري.

كما وجه خامنئي الشكر والتقدير للعميد جمال الدين آبرومند، لجهوده وخدماته التي قدمها خلال فترة مهمته مساعدا للقائد العام للحرس الثوري في الشؤون التنسيقية.