السيناتور الأمريكي جون ماكين يتوقف عن العلاج من السرطان

قرر السيناتور في الحزب الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، وقف علاجه من مرض سرطان الدماغ، حسب بيان أصدرته عائلته.

وقالت العائلة في البيان أن ماكين بقوته المعتادة، اختار أن يوقف علاج السرطان.

وأضافت العائلة أن السيناتور شارك الأمريكيين تشخيصه العام الماضي، وإصابته بسرطان الدماغ.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you — you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7 — Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 24, 2018

وتابعت أن ماكين عاش وخالف توقعات الأطباء "لكن المرض عنيد".

وشكرت العائلة مقدمي الرعاية لماكين خلال السنة الماضية، وكذلك الأصدقاء والآلاف الذين صلوا من أجله.

ويبلغ ماكين 81 عاما، وهو يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو سيناتور عن ولاية أريزونا.