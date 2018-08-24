واشنطن تقلص أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للضفة الغربية وغزة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "ستعيد توجيه" أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Mohamad Torokman إصابة 20 فلسطينيا بجروح إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

وأضاف "نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 التي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ قرارا بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر الماضي، تنفيذا لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، القرار الذي قوبل بترحيب إسرائيلي وشجب فلسطيني إلى جانب دول عديدة في المنطقة.

واحتج الفلسطينيون في الضفة الغربية قبل وخلال مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل صوتية وقنابل دخان على المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات السيارات وساروا نحو الجدار العازل الذى بنته إسرائيل.