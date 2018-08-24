واشنطن تقلص أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للضفة الغربية وغزة

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي"، بحسب "رويترز".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ قرارا بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر الماضي، تنفيذا لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، القرار الذي قوبل بترحيب إسرائيلي وشجب فلسطيني إلى جانب دول عديدة في المنطقة.
واحتج الفلسطينيون في الضفة الغربية قبل وخلال مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل صوتية وقنابل دخان على المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات السيارات وساروا نحو الجدار العازل الذى بنته إسرائيل.
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