مواجهة محتملة بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على خلفية أزمة المهاجرين

وبحسب وكالة فرانس برس، صعدت روما الجمعة لهجتها بوجه الاتحاد الأوروبي عبر تصريحات لزعيمي الغالبية الحكومية لويجي دي مايو، نائب رئيس الحكومة الإيطالية زعيم حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات، وماتيو سالفيني وزير الداخلية نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.
وقال سالفيني مساء الجمعة، ردا على أسئلة إذاعة إيطالية، "إن ادعوا في أوروبا أنهم لا يفهمون، فبما أننا ندفع مبالغ سخية، سنقوم بما ينبغي لدفع مبالغ أدنى بقليل".
وفي وقت سابق الجمعة رد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر فينترشتاين على تصريحات دي مايو، مؤكدا أن التهديدات في أوروبا "لا تفيد في شيء ولا تؤدي إلى أي نتيجة".
وأعتبر فينترشتاين، أن "التصريحات غير البناءة لا تساعد ولا تسهم في تقريب الحلول".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه م تسجل سابقة برفض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تسديد مساهمتها الإلزامية المدرجة في معاهدات التكتل.
وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية بلغت مساهمة إيطاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو في 2016، ونالت في المقابل 11,6 مليار يورو بواسطة برامج أوروبية مختلفة. وفي 2017 حصلت إيطاليا على 10 مليارات يورو.
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